POL-PB: Lkw schleudert auf Talbrücke in die Leitplanken

Paderborn-Dahl (ots) - (mb) Ein 37-jähriger psychisch auffälliger Mann steht im Verdacht, am letzten Freitag eine 70-jährige Frau erheblich verletzt zu haben. Der wohnungslose Tatverdächtige ist am Dienstag in die Psychiatrie eingewiesen worden. Am Freitagvormittag (29.12.2024) war eine 70-jährige Frau an der Schlotmannstraße unterwegs. An der Ecke Grundweg ...

mehr