Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach Körperverletzung und Ladendiebstahl in Psychiatrie

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) Ein 37-jähriger psychisch auffälliger Mann steht im Verdacht, am letzten Freitag eine 70-jährige Frau erheblich verletzt zu haben. Der wohnungslose Tatverdächtige ist am Dienstag in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Am Freitagvormittag (29.12.2024) war eine 70-jährige Frau an der Schlotmannstraße unterwegs. An der Ecke Grundweg setzte sie sich auf eine Mauer, um kurz auszuruhen. Ein fremder Mann kam auf sie zu und stellte sich vor sie. Plötzlich schlug der Mann mit einem Stein in der Hand mehrfach ins Gesicht der Seniorin. Als die Frau um Hilfe rief, flüchtete der Täter ortsauswärts. Zwei Anwohner eilten der verletzten und am Kopf blutenden Frau zur Hilfe. Sie verständigten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen kam die 70-Jährige in ein Krankenhaus, wo ihre Platzwunden ambulant versorgt wurden. Durch die Rettungskräfte wurde die Polizei informiert. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der als Südländer beschriebene Tatverdächtige nicht gefunden werden.

Am Dienstagmorgen (03.12.2024) meldeten Mitarbeiter eines Geschäfts Am Stadtberg ein Randalierer. Der Mann hatte im Geschäft Lebensmittel verzehrt und nicht bezahlt. Vor dem Laden warf er mit Steinen auf Passanten. Eine Streife war schnell vor Ort und nahm den verwahrlosten und äußerst wirr redenden Tatverdächtigen in Gewahrsam. Auf den Mann traf auch die Täterbeschreibung der Körperverletzung von Freitag zu.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der aus Lünen stammende Mann als psychisch auffällig gilt und nach mehreren Straftaten von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus dem Bundesgebiet zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Zurzeit ist kein fester Wohnsitz des 37-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit bekannt. Aufgrund seines Zustandes zog die Polizei das Paderborner Ordnungsamt hinzu. Nach ärztlicher Untersuchung erfolgte die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik, die noch am Dienstag umgesetzt wurde. Gegen den Tatverdächtigen laufen jetzt zwei weitere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell