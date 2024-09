Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Eingeschlafen und in den Gegenverkehr gefahren

Wonsheim (ots)

Am Samstagvormittag befuhr ein 23jähriger Mainzer mit seinem PKW die Kirchgasse in Wonsheim, obwohl eine Sperrung wegen der Wonsheimer Kerb eingerichtet war. Ein PKW, besetzt mit zwei kleinen Kindern (ein und vier Jahre alt) und deren Eltern, befuhr die Kirchgasse in Richtung Wendelsheim, als der 23jährige mit seinem Fahrzeug entgegenkam. Der stieß mit seinem Wagen in das Fahrzeug der Familie. Beide PKW wurden erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme gab der Verursacher an, er sei kurz eingeschlafen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest lieferte bei dem Fahrer einen ersten Hinweis auf die Einnahme von Betäubungsmittel, so dass die Polizei eine Blutprobe anordnete. Der Führerschein des 23jährigen wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Fahrzeuginsassen des geschädigten Wagens wurden durch die herbeigerufene Rettung erstversorgt und zur weiteren Abklärung einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Wie mittlerweile bekannt, wurden die Mitglieder der Familie glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Wonsheimer Feuerwehr unterstützte die Polizei an der Unfallstelle bei der Absicherung sowie Absperrung und Bergung der verunfallten Fahrzeuge.

