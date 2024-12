Polizei Paderborn

POL-PB: 85-Jährige beinahe Opfer von Telefonbetrügern

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist am Dienstag ein Telefonbetrug noch rechtzeitig aufgeflogen, als eine 85-Jährige eine größere Geldsumme abheben wollte.

Die Seniorin war bereits am Freitagvormittag von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizeihauptkommissar ausgab. Der vermeintliche Polizist gab an, es sei bei Einbrechern eine Liste gefunden worden, auf der auch die Adresse der Seniorin stünde. Jetzt sei ihr Vermögen in Gefahr. Die Frau sollte ihr Geld von der Bank holen und mit ihren weiteren Wertsachen sicherheitshalber an einen Polizisten zu übergeben. Die Frau suchte ihre Bank auf, konnte aber kein Geld mehr abheben und wurde auf Montag hingewiesen. Am Nachmittag rief der angebliche Polizist erneut an und ein Mann stand vor ihrer Haustür, um das Geld entgegenzunehmen.

Am Samstag rief der falsche Polizist erneut an und am Montag ebenfalls. Das unter Druck stehende Opfer fuhr daraufhin erneut zur Bank und wollte 25.000 Euro abheben. Die Bankangestellte vermutete allerdings einen Betrug und riet der 85-Jährigen, erst mit einem Familienmitglied und der Polizei zu sprechen. So rief die Seniorin ihre Tochter und die Polizei an und der Betrug flog auf. Bei einem erneuten Anruf des falschen Polizisten erfuhr dieser vom Gespräch mit der Tochter und legte auf.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn warnt wiederholt vor Betrügern, denen es immer wieder gelingt, ihre meist älteren Opfer mit unterschiedlichen, teils perfiden Methoden zu überrumpeln. Helfen Sie mit und klären Sie ihre Angehörigen über die Maschen der Betrüger auf. Umfassende Informationen sowie Präventionshinweise zu Betrugsmaschen finden Sie auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

