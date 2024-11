Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Spittelstraße (28.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Spittelstraße ist es am Donnerstag, gegen 14 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich ein 35-Jähriger leicht verletzt hat. In ihrem BMW übersah eine 28-Jährige den langsamer in gleicher Richtung fahrenden Mann. Sie stieß mit dem Heck des anderen Autos zusammen und verletzte ihn dabei leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell