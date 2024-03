Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Elektronik-Markt

Waldbröl (ots)

Am frühen Freitagmorgen (29. März) sind Unbekannte in das Lager eines Elektronik-Marktes an der Wiehler Straße eingebrochen. Dabei hatten die Täter mit einem Schneidgerät ein Loch in eine Metalltüre an der Rückseite des Gebäudes geschnitten, woraufhin sie in das Lager eindringen konnten. Gegen 00.45 Uhr lösten die Täter dabei einen Alarm aus. Als ein Sicherheitsdienst am Markt eintraf, hatten sich die Einbrecher bereits entfernt. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

