Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mit Messer in Bankfiliale (28.11.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr hat ein maskierter Mann, mit einem Messer bewaffnet, Geld in einer Sparkassenfiliale erbeutet. Der bislang Flüchtige betrat die Filiale an der Erlenstraße. Durch vorhalten eines Messer bedrohte er eine Angestellte und zwang sie, Bargeld zu übergeben. Der Täter flüchtete mit dem Geld. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung, Handschuhe und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei Rottweil sucht Hinweise zum Täter, die unter der Nummer 0741 / 4770 gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell