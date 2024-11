Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrerin übersehen und verletzt (28.11.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstag ist eine Fahrradfahrerin im Kreisverkehr beim Aldi-Zentrallager angefahren und verletzt worden. Gegen 8 Uhr fuhr eine 29-Jährige auf ihrem Fahrrad in den Kreisverkehr ein. Ein von Pfohren kommender 26-jähriger Audi-Fahrer übersah die Zweiradfahrerin im Kreisverkehr, fuhr ein und erfasste sie mit dem Auto. Sie kam zu Fall und verletzte sich dadurch. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell