Polizei Paderborn

POL-PB: Rabiaten Autoeinbrecher gestellt

Paderborn (ots)

(mb) Eine Autobesitzerin hat am Donnertagabend auf dem Parkplatz am Südring-Center einen Dieb in ihrem Auto erwischt. Die couragierte Mithilfe von Zeugen führte schnell zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen.

Nach einem Einkauf im Geschäftszentrum kehrte eine 38-jährige Frau gegen 19.30 Uhr zu ihrem auf dem oberen Parkdeck geparkten Auto zurück. Sie bemerkte einen fremden Mann auf dem Fahrersitz ihres Pkw. Der Mann hielt eine Geldbörse in der Hand, die zuvor in der Mittelkonsole gelegen hatte. Couragiert sprach die Frau den mutmaßlichen Dieb an und versuchte ihn im Auto zurückzuhalten indem sie die leicht geöffnete Tür zudrückte. Der Täter drückte die Tür jedoch auf und es kam zu einem Gerangel vor dem Auto. Schließlich stieß der Täter die Frau zu Boden und flüchtete. Das Portmonee blieb im Auto zurück. Die Autobesitzerin erlitt leichte Verletzungen.

Ein Paar (42/42) wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Der Mann nahm sofort die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und machte auf den Dieb aufmerksam. Zwei weitere Männer (18/19) schlossen sich der Verfolgung an. Der Flüchtende stürzte die Metalltreppe vom Parkdeck herunter und rannte zur Husener Straße. Er sprühte mit Pfefferspray in Richtung seiner Verfolger. Die beiden jungen Männer sowie ein vorbeifahrender Radler (30) wurden vom Nebel des Tierabwehrsprays getroffen. Dennoch gelang es den Männern, den Flüchtenden zu überwältigen und festzuhalten. Eine Polizeistreife traf kurz darauf ein und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 37-jährige Georgier wurde zur Polizeiwache gebracht. Das Pfefferspray stellten die Polizisten sicher. Zur Versorgung der vom Pfefferspray verletzten drei Männer rückte der Rettungsdienst an. Sanitäter spülten deren Augen. Ins Krankenhaus musste niemand.

Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Tatverdächtige eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls mit Waffen sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell