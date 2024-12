POL-PB: Einbruch in Kirche und Pfarrheim

Paderborn (ots) - (mb) Ein Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus am Holsteiner Weg hat am Donnerstagnachmittag hohen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner, zwei Frauen (52/72) und ein Mann (48), hielten sich gegen 13.45 Uhr im Erdgeschoss auf. Sie hörten Geräusche aus der oberen Wohnung und stellten starke Rauchentwicklung aus der Dachgeschosswohnung fest. Die Feuerwehr wurde alarmiert und alle ...

mehr