BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsuchten Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main am heutigen Tag die Wohnung eines mutmaßlichen Schleusers in Dreieich. Der Mann steht im Verdacht, mehrere laotische Staatsangehörige in die Bundesrepublik Deutschland ...

mehr