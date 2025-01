Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main.

Frankfurt/Main (ots)

Erfolgreiche Festnahme durch die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main nach Telefonüberwachung der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Am vergangenen Freitag, den 24. Januar 2025, konnte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main einen 22-jährigen Niederländer festnehmen, der wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Schutzbefohlenen gesucht wurde.

Durch eine Standortermittlung über das Mobiltelefon des Beschuldigten gelang es der Kriminalpolizeiinspektion Rostock den Aufenthaltsort des Beschuldigten zu bestimmen. Ihm wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Au-Pair-Tätigkeit eine intime Beziehung zu einer ihm anvertrauten 15-jährigen Deutschen aufgebaut zu haben.

Der Tatverdächtige ist zudem u.a. wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte sowie des sexuellen Übergriffs polizeilich bekannt.

Nach seiner Festnahme wurde der Niederländer am 25. Januar 2025 an das Amtsgericht Frankfurt am Main übergeben.

