Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Tatverdacht der Schleusung und Urkundenfälschung - Bundespolizei durchsucht Wohnung eines laotischen Tatverdächtigen in Dreieich

Frankfurt/Main (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsuchten Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main am heutigen Tag die Wohnung eines mutmaßlichen Schleusers in Dreieich. Der Mann steht im Verdacht, mehrere laotische Staatsangehörige in die Bundesrepublik Deutschland eingeschleust zu haben.

Dies erfolgte mittels erschlichener Schengen-Visa zu touristischen Zwecken. Ermittlungen zufolge war die tatsächliche Absicht der geschleusten Personen jedoch ein dauerhafter Aufenthalt sowie eine unerlaubte Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet bzw. in anderen Schengen-Staaten. Der Beschuldigte soll bei der Beantragung der Visa in mehreren Fällen Beihilfe geleistet und dabei einen Vermögensvorteil erlangt haben.

Ziel der Durchsuchungsmaßnahme war das Auffinden und Sicherstellen weiterer Beweismittel. In diesem Zusammenhang konnten mehrere Datenträger und Aufzeichnungen sichergestellt werden. Unter den Datenträgern befinden sich zwei Mobiltelefone und ein Notebook des Beschuldigten. Auch Bargeld in Höhe von 2000 EUR sowie 500 Schweizer Franken ohne Herkunftsnachweis wurden zur Prüfung der Herkunft in der Wohnung des Beschuldigten sichergestellt.

Der mutmaßliche Schleuser muss sich nun wegen Einschleusen von Ausländern verantworten.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell