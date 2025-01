Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 659: Auffahrunfall mit drei Beteiligten - eine Person leicht verletzt

Mannheim/BAB 659 (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen am Autobahnkreuz Viernheim.

Ein 27-jähriger Mann war gegen 7.30 Uhr mit einem Nissan am Autobahnkreuz Viernheim in der Überleitung von der A 6 auf die A 659 in Richtung Mannheim unterwegs. Als er am Ende der Überleitung auf die Fahrbahn der A 659 in Richtung Mannheim wechseln wollte, missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Frau, die mit ihrem Audi von der A 659 auf die Überleitung zur A 6 in Richtung Heilbronn wechseln wollte. Dabei fuhr der Nissan-Fahrer auf den Audi auf und schob diesen auf den Opel einen voranfahrenden 53-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 24-Jährige Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sowohl der Nissan als auch der Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Wehrleuten zur Unterstützung vor Ort eingesetzt.

Gegen den 27-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die StVO.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell