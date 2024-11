Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter Mann belästigt Reisende und berührt 18-Jährige unsittlich

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 28. November 2024 fiel einer Streife der Bundespolizei gegen 07:15 Uhr ein Mann im Hauptbahnhof Halle (Saale) auf, welcher Reisende belästigte. Während der sich anschließenden Kontrolle des 46-Jährigen kam eine junge Frau auf die Bundespolizisten zu und gab an, dass jener Mann sie vor fünf Minuten in einem Lebensmittelgeschäft unsittlich an ihr Gesäß gefasst hatte. Die 18-Jährige machte dabei einen ängstlichen und aufgelösten Eindruck, lehnte jedoch eine weitere Betreuung ab. Der polnische Staatsangehörige wurde mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Da er keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, nahmen die Einsatzkräfte ihn für die Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen der begangenen sexuellen Belästigung.

