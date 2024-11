Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aluminiumträger im Wert von 10.000 Euro entwendet: Wer hat etwas bemerkt? - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Aschersleben (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde bereits am Donnerstag, den 14. November 2024 über den Diebstahl von insgesamt 32 Alumini-umträgern informiert. Der oder die Täter entwendeten das Arbeitsmaterial in einem umzäunten Abstellbereich der Deutschen Bahn, im Bereich der Oststraße in Aschersleben am Wasserturm. Die Träger haben einen Wert von circa 10.000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am Donnerstag, den 14. November 2024, im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 08:00 Uhr, im Bereich der Oststraße, am Wasserturm, beziehungsweise im Stadtgebiet Aschersleben, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt beziehungsweise laute Geräusche wahrgenommen, welche mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Zudem ist nicht auszuschließen, dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes genutzt wurde, beispielhaft ein Kastenwagen. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

