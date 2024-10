Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241002-2: Randalierer bedrohte Passanten

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten fanden Cannabisplantage in seiner Wohnung

Polizisten haben am Dienstag (1. Oktober) in Frechen bei einem Beschuldigten (41) zu Hause eine Cannabisplantage entdeckt. Er soll zuvor in zwei Fällen in Geschäften Mitarbeiterinnen und eine Kundin bedroht haben.

Zunächst soll der Beschuldigte gegen 9.30 Uhr in Frechen in einem Verbrauchermarkt an der Dr.-Gottfried-Cremer-Allee Kunden belästigt haben. Als eine Mitarbeiterin ihn aufforderte, dies zu unterlassen, habe er sie bedroht. Polizisten sprachen gegen den Beschuldigten einen Platzverweis aus.

Gegen 11.15 Uhr soll der Beschuldigte in einem weiteren Geschäft an der Kölner Straße aufgefallen sein. Auch dort soll er Kunden belästigt haben. Als eine Mitarbeiterin ihn aufforderte, das Geschäft zu verlassen, soll er sie und eine Kundin bedroht haben.

Alarmierte Polizisten suchten schließlich den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift auf. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug ihnen sofort deutlicher Geruch von Cannabis entgegen. In der Wohnung fanden die Beamten knapp 30 Cannabispflanzen mitsamt entsprechender Ausrüstung für die Aufzucht. Ermittler der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren und stellten sowohl Pflanzen als auch das Equipment sicher.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung in zwei Fällen sowie des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten. (rs)

