Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241002-1: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungshubschrauber fliegt Frau in eine Klinik

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (1. Oktober) in Erftstadt-Gymnich ist eine Motorradfahrerin (47) schwer verletzt worden. Rettungskräfte flogen die Frau mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 47-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Landestraße (L) 495 von Gymnich in Richtung Brüggen gefahren sein. Vor dem Kreisverkehr zur Auffahrt auf die Bundesautobahn (BAB) 61 habe sich ein Rückstau gebildet, an dem die Frau links vorbeigefahren sei. Zeitgleich wendete der Fahrer (45) eines Kleintransporters, der sich ebenfalls in der Fahrzeugschlage befunden habe um den Stau zu umfahren. Zeugen berichten den alarmierten Polizisten, dass die Fahrerin mit ihrer Yamaha nahezu ungebremst in die linke Seite des Wagens gefahren sei.

Ersthelfer versorgten die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Polizisten und der Rettungskräfte. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten die eingesetzten Beamten die Fahrtstrecke zwischen der Kreuzung L 495 / Dimerzheimer Straße und dem Kreisverkehr zur Autobahnauffahrt bis 9 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

