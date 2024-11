Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Kabeldiebe auf frischer Tat

Reußen (Landsberg) (ots)

Am Montag, den 25. November 2024 erkannte eine Streife der Bundespolizei um 22:50 Uhr in der Ortslage Reußen (Landsberg) zwei verdächtige Fahrzeuge, die sich in Gleisnähe bewegten. In diesem Bereich ist derzeit der komplette Bahnverkehr eingestellt, da tagsüber umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisanlagen stattfinden. Die Einsatzkräfte beobachteten, wie fünf Männer aus den Transportern stiegen, im Dunkeln Gegenstände in ihre Fahrzeuge luden und den Tatort, in die Richtung aus der sie gekommen waren, wieder verließen. Zwischenzeitlich wurden weitere Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei zur Unterstützung herangeführt und die Fahrzeuge gemeinsam gestoppt. Die rumänischen Staatsangehörigen wurden belehrt und für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) genommen. Die Tatfahrzeuge mitsamt dem Diebesgut, von mehreren Tonnen Signalkabel, wurden überwacht, bis am Dienstagvormittag die persönliche Rückgabe der Kabel durch die auf frischer Tat ertappten Männer erfolgte. Der Strafanzeige wegen Bandendiebstahls entgingen die Männer im Alter von 33, 34, 34, 35 und 38 Jahren aber deshalb nicht.

