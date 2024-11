Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf frischer Tat: Fahrraddieb gestellt

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 25. November 2024 beobachtete eine Streife der Bundespolizei gegen 01:00 Uhr einen Mann im Bereich des Hauptbahnhofes Magdeburg, am Fahrradabstellplatz, auf dem Konrad-Adenauer-Platz: Der 44-Jährige machte sich mit einem Bolzenscheider an einem Fahrrad zu schaffen, zerstörte das Schloss und entwendete das Rad. Eine sofort eingesetzte Streife nahm die Verfolgung des in Richtung Maybachstrasse Flüchtenden auf und konnte den Deutschen kurzdarauf stellen. Die Bundespolizisten stellten das Tatmittel, hier den Bolzenschneider, das beschädigte Schloss und das Rad sicher und konfrontierten den Mann mit den Tatvorwürfen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden anschließend gefertigt. Der Mann gab an, dass Fahrrad gewinnbringend veräußern zu wollen. Daraus wurde dank der aufmerksamen Beamten nichts!

