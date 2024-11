Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rüttelplatte im Wert von 3950 Euro entwendet - Wer hat etwas bemerkt?

Bild-Infos

Download

Landsberg, Ortsteil Peißen (ots)

Die Bundespolizei in Halle (Saale) wurde durch einen Mitarbeiter einer Firma, welche durch die Deutsche Bahn mit Sanierungsarbeiten an einer Bahnstrecke beauftragt ist, über den Diebstahl einer Rüttelplatte informiert. Diese wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft im Bereich der Baustelle in Landsberg, Ortsteil Peißen, am Bahnhof zwischen Freitag, den 15. November, 14:00 Uhr und Montag, den 18. November 2024, 07:00 Uhr entwendet. Die Baumaschine hat einen Wert von 3950 Euro, was einen immensen Schaden für die betroffene Firma bedeutet. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermitt-lungsverfahren eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Bahnhof Peißen verdächtige Perso-nen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt, welche mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespo-lizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell