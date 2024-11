Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender ohne Fahrschein wird per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 27. November 2024 wurde die Bundespolizei in Halle (Saale) gegen 00:30 Uhr durch einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn über einen Reisenden ohne einen gültigen Fahrschein informiert. Der 35-Jährige nutzte einen Regionalexpress von Magdeburg nach Halle (Saa-le). Bei Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Halle (Saale) stand eine Streife bereit und übernahm den aus Saudi-Arabien Stammenden. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien brachte einen Voll-streckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg zum Vorschein. Demnach hatte das Amtsgericht Offenburg den Mann im Oktober zu einer Geldstrafe von 400 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte lediglich 20 Euro beglichen hatte und zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging am 9. November 2024 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Dort gab er an, genügend Barmittel bei sich zu führen, um die restlichen 380 Euro Geldstrafe sowie die dazugehörigen Kosten in Höhe von 155 Euro zu zahlen. Gesagt, getan. Dennoch erhielt der Mann eine neue Strafanzeige wegen der begangenen Leistungserschleichung. Die Bundespolizisten setzten die ausschrei-bende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls abschließend in Kennt-nis.

