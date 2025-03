Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendliche Ladendiebe nach Fahndung festgenommen

Ulm (ots)

Am Freitagabend wurden der Polizei von einem Tankstellenbetreiber in der Heidenheimer Straße zwei jugendliche Ladendiebe gemeldet. Diese konnten von einem Mitarbeiter dabei beobachtet werden, wie sie Diebstahlsicherungen an E-Zigaretten entfernten, diese einsteckten und aus der Tankstelle flüchteten. Der Mitarbeiter konnte einen der Jugendlichen selbst stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Polizei wurde von den Überwachungsaufnahmen ein Bild des zweiten Jugendlichen zugespielt, aufgrund dessen eine Fahndung nach diesem eingeleitet wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der zweite Täter unweit des Tatorts anhand der getragenen Kleidung identifiziert und letztendlich ebenfalls festgenommen werden. Beide Jugendlichen führten noch Diebesgut mit sich. Im Zuge der Durchsuchung der Jugendlichen konnte bei einem zudem noch Marihuana aufgefunden werden. Bei den Jugendlichen handelt es sich um zwei Deutsche, im Alter von 15 und 16 Jahren, welche nach Abschluss der Maßnahmen an ihre jeweiligen Eltern übergeben wurden. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 160 Euro. Gegen beide Jugendlichen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und gegen den 15-jährigen zudem noch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.

