Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau-Albeck - Vorfahrtsmissachtung endet verletzt im Graben

Ulm (ots)

Eine 19-jährige Audi-Fahrerin befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag den Verbindungsweg beim Steinbruch Albeck zwischen der L1079 und der K7302. An der Einmündung zur K7302 missachtete die junge Autofahrerin das dortige Stopp-Schild und kollidierte in der Folge mit einem herannahenden 23-jährigen Renault-Fahrer. Durch den erheblichen Aufprall wir der Audi über die Kreisstraße hinaus abgewiesen und kommt abseits der Fahrbahn an einem Hang zum Stehen. Die Fahrerin kann sich glücklicherweise nur leicht verletzt und selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Der Renault kommt durch den Zusammenstoß rechtsseitig von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen in der Folge durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15 000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

