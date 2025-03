Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Autofahrer übersieht Baustellenabsperrung und landet in Baustellengrube

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 05.03.2025, gegen 07:46 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall im Langenhof in Bad Zwischenahn, bei welchem ein 81-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Bad Zwischenahn verletzt wird.

Am Morgen befährt der 81-jährige den Langenhof in Bad Zwischenahn. Beim Befahren missachtet der Fahrer eine Baustellenabsperrung. Daraufhin durchbricht der Fiat die Absperrung und bleibt in einer Baugrube stecken. Hierbei wird der Fahrer am Kopf verletzt. Aufgrund der Lage des Autos kann der Fahrer nicht direkt aus dem Fiat herausgeholt werden. Daher werden die Scheiben des Autos eingeschlagen, damit der 81-jährige zunächst im Auto durch den Rettungsdienst versorgt werden kann. Anschließend wird das Auto durch die Feuerwehr aus der Baugrube geborgen.

Der 81-jährige wird zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wird durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Im Anschluss wird die Unfallstelle gereinigt und die Baustelle samt Absperrung wieder eigerichtet. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

