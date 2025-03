Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2025 befährt gegen 16.50 Uhr ein 31 Jahre alter Oldenburger mit seinem silbernen Audi die Wunderburgstraße. Er gerät mehrfach auf die andere Straßenseite. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer hält an, es kommt zu einem Streit zwischen den Autofahrern. Nach dem Streit entfernt sich der Oldenburger mit seinem Pkw. Da er nach Alkohol riecht informiert der andere Autofahrer die Polizei. Der Oldenburger wird an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er steht mit 1,55 Promille unter Alkoholeinfluss und bestreitet zunächst eine Tatbeteiligung. Er kann keinen Führerschein vorweisen. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme. Es werden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (259605)

