POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots) - Nachdem die Polizei Oldenburg gestern über ihren WhatsApp-Kanal vor vermehrten sogenannten Schockanrufen gewarnt hatte, wurden nun zwei Fälle bekannt, in denen die Täter erfolgreich waren. In einem ersten Fall erhielt eine Frau gestern, am späten Abend, einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in ...

mehr