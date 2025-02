Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kracht gegen eine Hauswand++

Oldenburg (ots)

++Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kracht gegen eine Hauswand++ Am Mittwoch, gg. 17:54 Uhr, kommt es in Apen, Hauptstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer mit seinem Pkw in ein Wohnhaus kracht. Der 63- jährige Fahrzeugführer befuhr die Örtlichkeit aus Westerstede kommend in Fahrtrichtung Augustfehn. In Höhe einer Rechtskurve im Innenstadtbereich kommt der Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, touchiert eine Hauswand, lenkt gegen und kracht dann rechtsseitig in ein Wohnhaus. Durch den Aufprall wird der Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr der Gemeinde Apen, das THW sowie der Rettungsdienst Ammerland waren vor Ort. Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst Ammerland der Ammerland Klinik zugeführt. Das Wohnhaus wurde durch den Aufprall stark beschädigt und musste vor Ort durch einen sachverständigen Statiker überprüft werden. Zur genauen Schadenshöhe sind zur Zeit allerdings keine Angaben möglich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

