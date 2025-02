Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei warnt vor Schockanrufen - zwei Betrugsfälle bekannt geworden

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei Oldenburg gestern über ihren WhatsApp-Kanal vor vermehrten sogenannten Schockanrufen gewarnt hatte, wurden nun zwei Fälle bekannt, in denen die Täter erfolgreich waren.

In einem ersten Fall erhielt eine Frau gestern, am späten Abend, einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine angebliche Inhaftierung zu verhindern, wurde die Zahlung einer hohen Geldsumme gefordert - alternativ würden auch Wertgegenstände akzeptiert. Verunsichert und unter dem Druck des Gesprächs übergab die Frau noch in der Nacht Schmuck an einen Abholer. Dieser konnte leider nicht näher beschrieben werden.

Ein weiterer Fall ereignete sich gestern Vormittag. Ein angeblicher Polizeibeamter kontaktierte eine Frau und erklärte, dass Einbrecher in der Umgebung unterwegs seien. Wertvolle Gegenstände seien daher sicherheitshalber bei der Polizei zu hinterlegen. Auch in diesem Fall übergab das verängstigte Opfer Bargeld an einen Abholer.

Der Mann wird als etwa 175 cm groß beschrieben und trug eine braune Winterjacke sowie eine dunkelblaue Jeans. Die Abholung erfolgte gegen 11 Uhr in einer Nebenstraße zwischen der Uferstraße und der Stedinger Straße in Oldenburg.

Die Polizei warnt erneut dringend vor dieser Betrugsmasche!

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Falls Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.

Zeugen, die in den genannten Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell