Coesfeld (ots) - Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in mindestens zwei Transporter und einen Van in Dülmen ein und entwendeten u.a. hochwertiges Werkzeug. Am 05.01.2025, gegen 00.35 Uhr, löste die Alarmanlage eines auf der Rosenstraße in Dülmen geparkten Transporter aus. Der daraufhin zu seinem Auto eilende Halter, konnte noch zwei Täter mit einem ...

mehr