Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Billerbecker Straße/ Wieder berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Berauscht war eine 34-jährige Coesfelderin in das Jahr 2025 gefahren, ebenso beendete sie die erste Woche im neuen Jahr. Am Freitag (03.01.25) fiel sie gegen 17.15 Uhr einer Streifenwagenbesatzung an der Osterwicker Straße erneut auf, da ihr Polizisten am Neujahrstag die Fahrt wegen des Fahrens unter Drogen und Alkohol untersagt hatten. Auf die Anhaltesignale reagierte die Frau nicht. Sie beschleunigte das Auto, bog unerlaubterweise von der Osterwicker Straße in den Blomenesch ein und schließlich auf die Billerbecker Straße. Dort stellte sie das Auto auf einer fremden Grundstückseinfahrt ab. Kurz darauf trafen Beamte die Coesfelderin an. Sie behauptete zunächst, dass ihr Auto gestohlen worden sei. Videoaufnahmen identifizierten sie jedoch eindeutig als Fahrerin, worauf die Coesfelderin zugab, gefahren zu sein und Cannabis konsumiert zu haben. Sie musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Frau erneut die weiterfahrt und leiteten ein weiteres Verfahren gegen sie ein.

ots vom 02.01.25: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5941106

