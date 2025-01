Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Weg, Philosophenweg, Amselweg, Horstesch/ Einbrüche in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am Wochenende kam es in Coesfeld zu mindestens vier Einbrüchen.

Die Täter verschafften sich in allen Fällen über das (meist) gewaltsame Öffnen rückwärtig gelegener Terrassentüren oder Fenster Zutritt zum Inneren der Häuser.

So auch auf dem Kalksbecker Weg. Hier geschah der Einbruch am 03.01.2025, in der Zeit von 14.50 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür des Hauses auf. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Auf dem Philosophenweg brachen bislang unbekannte Täter am 04.01.2025, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so in ein freistehendes Einfamilienhaus. Dort entwendeten die Täter aus einem Tresor (verschlossen, aber die Täter fanden den passenden Schlüssel) Bargeld (niedriger vierstelliger Eurobetrag). Ebenfalls nahmen sie eine Sporttasche mit Bekleidungsgegenständen mit.

Ein auf "Kipp" stehendes Fenster auf der Rückseite eines Hauses auf dem Amselweg in Coesfeld nutzen Einbrecher in der Zeit von Samstag (04.01.2025 /12.00 Uhr) auf Sonntag (05.01.2025 / 11.50 Uhr) und gelangten darüber in die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut konnte bislang keine Angaben gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch geschah am 05.01.2025, im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 23.00 Uhr. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf, um in ein Haus auf dem Horstesch zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Im Schlafzimmer brachen sie mit massiver Gewalt einen Tresor aus der Wand. Dieser war leer, was die Täter nicht wissen konnten. Weiterhin entwendeten sie Schmuck.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 02541-140.

