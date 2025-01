Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 02.01.2025 auf den 03.01.2025 in einen Kiosk auf der Langenbrückenstraße in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu versuchten sie den Schließzylinder an einer Hintertür zu entfernen. Der Zutritt blieb ihnen augenscheinlich dennoch verwehrt. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter ...

