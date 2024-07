POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Bawinkel (ots) - Zwischen Samstag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Schulgebäude an der Schulstraße in Bawinkel einzubrechen. Der Versuch misslang. Zudem beschmierten vermutlich dieselben Täter das Gebäude an mehreren Stellen mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

