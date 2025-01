Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rosenstraße, Plusch, Alter Ostdamm

Einbrüche in Transporter

Coesfeld (ots)

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in mindestens zwei Transporter und einen Van in Dülmen ein und entwendeten u.a. hochwertiges Werkzeug.

Am 05.01.2025, gegen 00.35 Uhr, löste die Alarmanlage eines auf der Rosenstraße in Dülmen geparkten Transporter aus. Der daraufhin zu seinem Auto eilende Halter, konnte noch zwei Täter mit einem silbernen Auto in Richtung Hiddingsler Straße flüchten sehen.

Er beschreibt die flüchtigen Täter als:

- männlich - ca. 30 bis 50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Aus dem Transporter entwendeten die Täter eine hochwertige Bohrmaschine.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in einen Transporter auf der Straße Plusch in Dülmen ein und entwendeten diverse Werkzeuge.

Auch in einen Van auf der Straße "Alter Ostdamm" brachen Täter ein und entwendeten Werkzeug und Motorradzubehör.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell