POL-LB: Leonberg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (30. April 2024) zwischen 16:00 und 23:10 Uhr, mutmaßlich beim Ausparken einen in einem Parkhaus am Bahnhof in der Kalkofenstraße in Herrenberg geparkten Peugeot. Der Peugeot war auf dem Parkdeck P2 abgestellt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die ...

