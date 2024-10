POL-PPKO: Polizeiinspektion Simmern mit neuem Leitungsteam - EKHK Gebhard Petry in den Ruhestand verabschiedet

Koblenz (ots) - Bezug nehmend auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.10.2024, 10:57 Uhr, kann Folgendes nachberichtet werden: Der seit dem 17.10.2024 vermisste Bernhard Bertram (77 Jahre) aus Koblenz konnte am heutigen Abend (18.10.2024) wohlbehalten am Koblenzer Hauptbahnhof (Hbf) angetroffen werden. Er saß in einem Zug von Limburg nach Koblenz Hbf. Die ...

