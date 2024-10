POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung | 77-jähriger aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 18.10.2024, gegen 15:20 Uhr, wurden durch eine Spaziergängerin auf einer Wiese in der Nähe des Spielplatzes am Pollenfeldweg in Koblenz (Stadtteil Metternich) mehrere "Hundeleckerlis" gefunden, in welche spitzer Draht eingearbeitet wurde. Hundebesitzer werden daher, insbesondere im Bereich des Pollenfeldwegs, um erhöhte Vorsicht gebeten. Es wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen ...

