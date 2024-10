Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auffinden gefährlicher Hundeköder in Koblenz-Metternich

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 18.10.2024, gegen 15:20 Uhr, wurden durch eine Spaziergängerin auf einer Wiese in der Nähe des Spielplatzes am Pollenfeldweg in Koblenz (Stadtteil Metternich) mehrere "Hundeleckerlis" gefunden, in welche spitzer Draht eingearbeitet wurde.

Hundebesitzer werden daher, insbesondere im Bereich des Pollenfeldwegs, um erhöhte Vorsicht gebeten. Es wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt.

Sachdienliche Hinweise können bei der PI Koblenz 2 unter Tel: 0261/ 103-2911 gemeldet werden.

