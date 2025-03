Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kein Sicherheitsabstand

Am Donnerstag krachte ein BMW in das Heck eines Mercedes.

Ulm (ots)

Die 42-Jährige befuhr gegen 6.45 Uhr die Wiblinger Allee in Richtung Donautal. Im Bereich der Kastbrücke musste sie aufgrund des Verkehrs bis zum Stillstand stark abbremsen. Dahinter fuhr der 21-Jährige mit seinem BMW. Er hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten. Er krachte dem Mercedes in das Heck. Bei dem Unfall wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

