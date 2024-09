Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht!

Sinsheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft drang am Montag zwischen 16:15 Uhr und 22:15 Uhr in der Kirschbaumstraße in eine Wohnung ein und durchwühlten sämtliche Einrichtungsgegenstände nach Diebesgut. Die Täterschaft öffnete ersten Ermittlungen zufolge gewaltsam ein Fenster des Anwesens und kam so in das Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

