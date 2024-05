Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Taschendiebstahl in Drogerie - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Samstagmittag (18.05.2024) in einem Drogeriemarkt in der Langen Straße. Eine 19-Jährige aus Detmold wurde zwischen 13.45 und 14.30 Uhr im Markt von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und nach Geld gefragt. Sie händigte dem Mann kein Geld aus und bemerkte wenig später an der Kasse jedoch, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche entwendet wurde. Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 27 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, dunkle Haare, dichter kurzer Bart, dunkle Kleidung, auffälliges Tribal-Tattoo am Hals. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, empfiehlt die Polizei: - Seien Sie wachsam und behalten Sie Ihre persönlichen Gegenstände stets im Auge: Lassen Sie Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt und tragen Sie so wenig Bargeld wie möglich bei sich. - Verwenden Sie verschließbare Taschen. - Schützen Sie die PIN Ihrer Zahlungskarten. - Reagieren Sie schnell nach einem Diebstahl und lassen Sie unverzüglich Ihre EC-Karte über die Nummer 116116 sperren und benachrichtigen Sie die Polizei.

