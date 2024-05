POL-LIP: Bad Salzuflen. Mann durch Schlag schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Auf dem Marktplatz versuchte am Sonntagabend (19.05.2024) ein Detmolder ein Fahrrad zu rauben. Gegen 18.50 Uhr befand sich ein 45-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Sohn am Brunnen, um sich eine Aufführung anzuschauen. Neben ihnen auf dem Boden lag das Fahrrad des Kindes. Plötzlich trat von hinten ein Mann an sie heran, griff nach dem Mountainbike ...

mehr