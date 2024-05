Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Rödlinghauser Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (16./17.05.2024) in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem brachen sie diverse Türen auf und durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

