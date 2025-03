Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Ein Jahr voller Highlights und ein großer Abschied

Jugendfeuerwehr Beverungen lässt das vergangene Jahr rekapitulieren

Beverungen (ots)

Das Jahr 2024 war für die Jugendfeuerwehr Beverungen ein ereignisreiches und bewegtes Jahr, geprägt von zahlreichen Einsätzen, spannenden Veranstaltungen und einem bedeutenden Führungswechsel. Die 23 Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren - hauptsächlich aus Beverungen, aber auch aus den Ortschaften Amelunxen, Drenke und Wehrden - engagierten sich mit großem Einsatz für ihre Stadt und die Feuerwehr.

Gleich zu Jahresbeginn stand die Tannenbaumsammlung auf de Programm. Die gesammelten Bäume dienten als Brennmaterial für das traditionelle Osterfeuer am Weserufer. Nur wenige Wochen später übernahmen die Jugendlichen am Rosenmontag die Sammlung der Narrensteuer für den CVWB, ein fester Bestandteil des Beverunger Karnevals. Besonders gefragt war die Jugendfeuerwehr im März, als das Weserufer nach Hochwasser gereinigt wurde. Im Bereich des Bootshauses packten die Jugendlichen tatkräftig an, um Treibgut und Unrat zu entfernen und im Anschluss den zurückgebliebenen Schlick mit Weserwasser wegzuspülen. Die Osterzeit brachte dann gleich mehrere wichtige Aufgaben mit sich: Der Aufbau des Osterfeuers am Ostersamstag mit den Erwachsenen der Einsatzabteilung, eine feierliche Andacht in der katholischen Kirche und schließlich der Umzug mit dem Feuer der Osterkerze zum Osterfeuer, das am Ostersonntag entfacht wurde.

Ein Höhepunkt im Frühjahr war die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Amelunxen im April, an der die Jugendlichen teilnahmen. Zudem unterstützte die Jugendfeuerwehr zwei große Übungen als Statisten: Am 20. April stellte sie sich für eine Einsatzübung des Kreises Höxter zum BHP-50 (Behandlungsplatz für 50 Verletzte) zur Verfügung, und am 26. April halfen sie dem DRK in Lüchtringen bei einer Evakuierungsübung auf der Weser. Neben diesen Einsätzen war die Jugendfeuerwehr auch im sozialen Bereich aktiv: So stellte sie ihren Pavillon für den Mitmachzirkus der evangelischen Kirche zur Verfügung und unterstützte damit das Kuchenbuffet. Auch die Ausbildung kam nicht zu kurz: Alle zwei Wochen fanden feuerwehrtechnische Dienstabende statt, in denen die Jugendlichen praxisnahe Übungen durchführten und sich intensiv auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereiteten.

Vor den Sommerferien kamen die Jugendlichen beim Sommerabschlussgrillen zusammen, um sich in entspannter Atmosphäre auf die Ferien einzustimmen. Im August stand das Kreiszeltlager in Peckelsheim auf dem Programm - ein Highlight für viele Jugendliche. Dabei wurden auch sportliche und feuerwehrtechnische Prüfungen abgelegt: Annika Brähler und Timo Zarnitz bestanden die Jugendflamme der Stufe 2, Josephine Berg (silber) und Marit Brähler (bronze) absolvierten erfolgreich das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen (DFFA) und erhielten das Sportabzeichen des Verbandes der Feuerwehren des Kreises Höxter.

Im September folgte dann ein weiterer Meilenstein: Fünf Jugendliche aus Beverungen nahmen gemeinsam mit einer Gruppe aus Teilnehmern aller Jugendfeuerwehren der Stadt Beverungen an der Leistungsspange in Bad Oeynhausen teil - der höchsten Auszeichnung, die in der Jugendfeuerwehr erreicht werden kann. Josephine Berg, Johanna Bönning, Max Dettke, Jonas Groppe und Ben Redeker konnte an dem Tag diese Auszeichnung entgegennehmen, nachdem sie in den Disziplinen Kugelstoßen, Staffellauf, Löschangriff und der Schnelligkeitsübung ihr können bewiesen haben.

Im Dezember halfen die Jugendlichen wieder aktiv bei der Aufbau des Beverunger Sternenmarkts mit. Beverungen Marketing e.V, als Ausrichter der Veranstaltung, sprach großes Lob für die engagierten Jugendlichen aus. Am selben Wochenende wurde auch das Jahr mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier abgeschlossen, bei der es wieder selbstgemachte Pizza gab.

Ein besonderer Moment war die Übergabe von drei Mitgliedern in die Einsatzabteilung der Feuerwehr. Justin Mayer, Moritz Nostitz und Timo Zarnitz konnten nach mehreren Jahren Dienst bei der Jugendfeuerwehr verabschiedet werden. Diese ehemaligen Jugendfeuerwehr-Mitglieder werden nun aktiv in den Einsatzdienst eingebunden - nicht nur ein Beweis dafür, dass die Jugendfeuerwehr eine hervorragende Vorbereitung für den Feuerwehrdienst bietet, sondern auch für die Relevanz der Jugendfeuerwehr für die Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Brandschutz.

Mit dem Jahr 2024 ging zudem eine Ära zu Ende: Jugendwart Mario Bönning verabschiedete sich nach 15 Jahren im Amt. Bereits 2009 übernahm er das Amt des stellvertretenden Jugendwarts, bevor er 2010 die Leitung der Jugendfeuerwehr Beverungen übernahm. Seine herausragende Arbeit wurde bereits 2017 mit der bronzenen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW gewürdigt. Im Jahr 2025 wurde diese Ehrung noch einmal bestätigt: Mario Bönning erhielt die silberne Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW für sein außergewöhnliches Engagement. "Solltet ihr einmal einen Maschinist oder einen zusätzlichen Ausbilder benötigen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich stehe weiterhin für euch zur Verfügung", verabschiedete sich Mario Bönning sichtlich gerührt von den Jugendlichen. Die Jugendfeuerwehr bleibt jedoch in erfahrenen Händen: Sarah Zarnitz hat nun die Leitung übernommen und setzen die erfolgreiche Jugendarbeit mit viel Engagement fort. Kevin Schröder, der zuvor schon als Stellvertreter unterstützte, ist auch weiterhin tatkräftig dabei und Unterstütz nun Sarah als Stellvertreter.

Das Jahr 2025 ist bereits mit neuen Aktivitäten gestartet: Die Tannenbaum- und Narrensteuersammlung wurden bereits erfolgreich durchgeführt, ebenso fanden die ersten feuerwehrtechnischen Dienstabende statt. Der nächste große Termin steht auch bereits bevor: Das Osterfeuer in Beverungen, bei dem die Jugendfeuerwehr erneut eine zentrale Rolle übernehmen wird. Die Jugendfeuerwehr Beverungen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das von Gemeinschaft, Engagement und vielen unvergesslichen Erlebnissen geprägt war. Mit neuen Herausforderungen, bewährten Traditionen und einer motivierten neuen Führung startet das Team voller Tatendrang in das Jahr 2025!

Der Bericht hat dein Interesse an der Jugendfeuerwehr geweckt und du bist zwischen 10 und 18 Jahre alt? Dann melde dich bei der Jugendfeuerwehr in deiner Nähe. Kontaktdaten zu den Jugendfeuerwehrgruppen im Stadtgebiet Beverungen findest du auf unserer Homepage: www.feuerwehr-beverungen.de

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell