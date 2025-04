Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Fünf neue weiße Kreuze für den Opferschutz

Schülerprojekt am Berufskolleg Geldern übergibt Mahnmale

Kreis Kleve (ots)

Als Erinnerung an Unfallopfer und als Mahnung für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf den Straßen des Kreise Kleve gibt es seit dem Jahr 2003 das von der Kreispolizeibehörde Kleve ins Leben gerufene Projekt "Weiße Kreuze". Am Donnerstag, 10. April 2025, hat das Berufskolleg Geldern fünf neue "Weiße Kreuze" an die Kreispolizeibehörde, vertreten durch die Opferschutzbeauftragten KHK Joachim Verhoeven und PHK Manfred Derks, übergeben. Die Kreuze sind Teil des langjährigen Projekts "Weiße Kreuze" der Polizei Kleve zur Sichtbarmachung von Unfallorten, an denen Menschen im Straßenverkehr ihr Leben verloren haben. Gefertigt wurden die großen weißen Holzkreuze in den vergangenen Wochen in der schuleigenen Schreinerei - im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts, das Theorie und Praxis auf sinnvolle Weise verbindet. Unter Anleitung von Werkstattleiter Klaus Verhasselt stellten engagierte Schüler der Holztechnik-Klassen die Kreuze mit großer Sorgfalt her. "Dieses Projekt hat unsere Schüler nicht nur handwerklich gefordert, sondern auch emotional berührt", erklärte Verhasselt. "Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und sich mit den Folgen von Verkehrsunfällen auseinanderzusetzen." Bei der Übergabe an die Polizei nahmen neben den Opferschutzbeauftragten auch der stellvertretende Schulleiter des Berufskollegs, Herr Wenz, teil. Die ersten neuen "Weißen Kreuze" werden in dieser Woche (16. Kalenderwoche) in Uedem mit Unterstützung des Kooperationspartners, dem Technischen Hilfswerk (THW), an zwei Unfallstellen aufgestellt - als stilles Zeichen des Gedenkens und zugleich als Appell an alle Verkehrsteilnehmer, umsichtig und rücksichtsvoll zu handeln. "Wir danken dem Berufskolleg Geldern für diese wertvolle Unterstützung", betonte KHK Verhoeven. "Die "Weißen Kreuze" sind für uns ein wichtiges Symbol, um auf tragische Schicksale aufmerksam zu machen und präventiv zu wirken." Mit dem Schulprojekt verbindet das Berufskolleg Bildung mit sozialem Engagement - und schafft so ein Stück gelebte Verantwortung.

