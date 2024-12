Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Hildburghausen (ots)

Zwei Autofahrer fuhren Mittwochmorgen hintereinander auf der Römhilder Straße in Hildburghausen in Richtung Stadtmitte. Die vorausfahrende 42-Jährige musste verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern, was die hinter ihr fahrende 19-jährige Pkw-Fahrerin zu spät erkannte und auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 42-Jährige leicht. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell