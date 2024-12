LPI-SHL: Korrektur und Nachmeldung zu "Schwerer Unfall an Kreuzung" vom 09.12.2024

Zella-Mehlis (ots) - Zwei Männer im Alter von 33 und 56 Jahren begaben sich Dienstagabend in einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Sie legten Waren in ihren Einkaufkorb und in einem Gang steckten sie sich einen Teil der Lebensmittel und alkoholische Getränke in ihre Jacken. Der Ladendetektiv erkannte die Siuation und als die beiden den Kassenbereich ohne die versteckten Gegenstände zu zahlen ...

