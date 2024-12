Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe verfolgt und erwischt

Zella-Mehlis (ots)

Zwei Männer im Alter von 33 und 56 Jahren begaben sich Dienstagabend in einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Sie legten Waren in ihren Einkaufkorb und in einem Gang steckten sie sich einen Teil der Lebensmittel und alkoholische Getränke in ihre Jacken. Der Ladendetektiv erkannte die Siuation und als die beiden den Kassenbereich ohne die versteckten Gegenstände zu zahlen passiert hatten, sprach er sie zusammen mit einem Verantwortlichen des Marktes an. Die Männer reagierten nicht und befreiten den Einkaufskorb, welchen der Detektiv versuchte zu sichern. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Ladendiebe liefen anschließend zu ihrem Auto und fuhren davon. Der Marktverantwortliche verfolgte die Täter bis zu ihrer Wohnanschrift, wo sie von der Polizei festgestellt werden konnten. Die beiden erwartet jetzt eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls.

