POL-EL: Emsbüren - Seat beschädigt

Spelle (ots) - Am 16. August kam es zwischen 21 und 22 Uhr an der Ringstraße in Spelle zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Dabei wurden zwei jugendliche Mädchen in Höhe eines dortigen Imbisses von zwei Männern angesprochen und im weitere Verlauf im Bereich des Netto-Marktes bedrängt. Die beiden Jugendlichen konnten anschließend nach Hause flüchten. Die beiden Männer werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer soll etwa 1,70 Meter ...

